Milan-Verona, decisione presa sul rientro di Ibrahimovic

Milan-Verona in campo sabato sera a San Siro, i rossoneri a caccia del primato in classifica: la decisione su Ibrahimovic.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Il Milan prepara il nuovo tour de force al ritorno dalla pausa nazionali. Subito due match fondamentali, con la sfida casalinga in campionato con il Verona, per provare ad approfittare di un turno con molti scontri diretti in alta classifica, e con la trasferta in Champions League in casa del Porto. Stefano Pioli però deve gestire una situazione piuttosto delicata a livello di infortuni.

LEGGI ANCHE >>> Milan, non solo Messias | Altro stop: le ultime sul trequartista

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Va verso il recupero Zlatan Ibrahimovic, che però, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, difficilmente tornerà in gruppo prima di giovedì. A questo punto, salterà con ogni probabilità anche la sfida di sabato sera, inutile forzare. L’intenzione è provare a rientrare martedì ad Oporto e cercare di dare la scossa in Europa.