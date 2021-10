Milan, non solo Messias | Altro stop: le ultime sul trequartista

Dopo le notizie poco rassicuranti su Junior Messias, pomeriggio di apprensione in casa Milan anche per le condizioni di un altro componente del reparto avanzato

Dopo le notizie poco rassicuranti su Junior Messias, fermatosi per una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra, pomeriggio di apprensione anche per le condizioni di Daniel Maldini. Il trequartista, in gol contro lo Spezia, ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana Under 20, per infortunio.

Il calciatore, a segno anche in maglia azzurra nel match contro l’Inghilterra, stando a quanto raccolto dalla redazione, ha fatto ritorno a Milanello solo a scopo precauzionale. Al momento, dunque, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Una buona notizia per Stefano Pioli, che con i forfait di Messias e Florenzi, potrà puntare su Maldini per dare il cambio a Brahim Diaz nelle prossime partite.