Milan, Pioli nei guai: si ferma l'attaccante. C'è lesione

Pioli deve di nuovo fare i conti con un infortunio in attacco: confermata la lesione muscolare. Ecco i tempi di recupero

Non c'è pace per il Milan sul fronte infortuni. Negli scorsi giorni Calabria ha lasciato il ritiro della Nazionale per un affaticamento muscolare, e oggi si è fermato anche Messias. L'esterno rossonero è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Un nuovo esame di controllo è previsto fra dieci giorni. L’ex Crotone salterà sicuramente Verona e Porto, e potrebbe essere a rischio anche per il prossimo big match dei rossoneri contro la Roma. Un’altra tegola per Pioli in attesa di Ibrahimovic. Ulteriori aggiornamenti sono attesi tra dieci giorni.