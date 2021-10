Inter, si rivede anche Sensi: la data del possibile rientro

Inter, verso il rientro anche Stefano Sensi: ecco quando potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato e dei tanti impegni ravvicinati. Anche Stefano Sensi procede spedito verso il rientro: il centrocampista è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo ed è sulla via del pieno recupero dopo la distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Sensi potrebbe tornare tra i convocati già per la sfida di Champions League contro lo Sheriff. Difficilmente, invece, sarà a disposizione per la Lazio. Il suo rientro è comunque questione di giorni.