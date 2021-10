L’offerta faraonica che può allontanare Conte dal Newcastle

La nuova proprietà del Newcastle cerca un grande allenatore: l’offerta faraonica che può allontanare Conte dal club inglese

Il Newcastle è pronto a provocare un terremoto nel calciomercato europeo. L’acquisto da parte del principe saudita Mohamed bin Salman può rappresentare la svolta per il club inglese, attualmente penultimo in Premier League. Per far risollevare le sorti del club è pronto un budget milionario con un obiettivo prioritario al momento: trovare un grande allenatore che prenda il posto di Steve Bruce e rappresenti la fondamenta del nuovo corso. Oltre ad Antonio Conte, è uscito anche il nome di Zinedine Zidane: per il francese sarebbe pronta un’offerta milionaria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, 50 milioni per Zidane: l’assalto Newcastle

Secondo quanto riferisce ‘okdiario.com’, il Newcastle sarebbe pronto a fare di Zinedine Zidane l’allenatore più pagato al mondo. Per l’ex Real Madrid, attualmente libero e accostato anche alla panchina della Francia, sarebbe stato proposto un ingaggio faraonico da 50 milioni di euro netti a stagione.

Una cifra che servirebbe a vincere le resistenze di Zidane che chiederebbe però un progetto di lunga durata, carta bianca in tema di campagna trasferimenti, di poter lavorare senza interferenze da parte dei dirigenti.