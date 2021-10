Niente ritorno per Antonio Conte, scelto il nuovo allenatore

Il Newcastle pensa anche a Frank Lampard per la panchina. In lizza anche Antonio Conte ma non appare il favorito

La rivoluzione del nuovo Newcastle è pronta a cominciare dalla panchina. Il futuro di Steve Bruce è così già segnato, con i Magpies intenzionati a puntare su un tecnico top. In questi ultimi giorni sono stati tantissimi i calciatori accostati al club inglese così come gli allenatori. Si è fatto anche il nome di Antonio Conte ma il mister italiano difficilmente deciderà di sedersi su una panchina come quella del Newcastle a stagione in corso.

Più facile arrivare a Lucien Favre ma attenzione, come scritto nelle scorse ore, anche a Brendan Rodgers e Steven Gerrard. Un’ultima idea – secondo quanto riportato da The Sun – sarebbe rappresentata da Frank Lampard, libero dopo l’avventura negativa al Chelsea.