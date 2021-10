“Siete dei gufi”: la sfuriata di Vidal contro i giornalisti

Arturo Vidal replica ai giornalisti e passa al contrattacco: la frase del centrocampista del Cile dalla Nazionale

Arturo Vidal è in Cile dove con la sua Nazionale ha sconfitto 2-0 il Paraguay, rilanciando le speranze della Roja in tema qualificazioni mondiale. La squadra è attualmente ottava con il quinto posto (utile per lo spareggio) distante cinque punti. Proprio dopo la vittoria del Cile, il centrocampista dell’Inter ha mostrato tutto il suo disappunto per il clima che si respira intorno alla Nazionale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“Avevamo bisogno di concretizzare – le sue parole riportate da ‘latercera.com’ – . Oggi eravamo concentrati più che mai e abbiamo giocato una partita quasi perfetta. Siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Siamo stati bravi e ora siamo felici”. Poi la stocca: “Per tutti quelli che parlano, continuate a dire che non andremo al Mondiale. Siete dei gufi. Se continuate a parlare così, vinceremo e ci qualificheremo per la Coppa del mondo”.