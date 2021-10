Calciomercato Inter e Milan, Martina a sorpresa su Donnarumma e Onana

Silvano Martina si espone su Donnarumma e parla del futuro di Onana. Il punto sui portieri in Serie A e non solo

Il portiere, ruolo ingrato spesso, ma qualche volta eroico. E in Serie A, in quest’inizio di stagione, a prevalere è stata la prima delle due opzioni. Innanzitutto dagli arbori dello scorso calciomercato, quando Gianluigi Donnarumma ha deciso di non rinnovare il contratto con il Milan e passare al PSG. Silvano Martina, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, non drammatizza affatto l’addio del portierone italiano, ma promuove l’arrivo di Mike Maignan: “A Milano si sono già dimenticati di Donnarumma: Maignan è il più forte della Serie A. Mike è esperto e sta avendo un ottimo rendimento”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Subito dopo enfatizza il concetto: “Ripeto: nessuno si ricorda di Donnarumma. Tra l’altro, tutti i portieri giovani di adesso sono forti a livello di testa. Rispetto a quelli della nostra epoca sono decisamente più maturi. I fischi di San Siro per Donnarumma? Non gli avranno fatto piacere, ma in qualche modo è riuscito a gestirli”.

Da Donnarumma a Buffon e il futuro di Onana: le parole di Martina

Martina si sofferma anche sulle prestazioni di Gianluigi Buffon e sul suo futuro: “Qual è l’obiettivo di Buffon? A Parma sta facendo bene, non vedo responsabilità sui gol, anche se nessuno è contento dei risultati. Speravano di avere dei punti in più. Il campionato comunque è lungo e c’è tempo per risalire la classifica”.

Il nome di André Onana, invece, non scalda, nonostante gli accostamenti all’Inter: “Non mi ha entusiasmato tantissimo con l’Ajax, ma se lo vogliono significa che lo conoscono meglio di me”.