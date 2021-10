CMIT TV | Tra Inter e Napoli, deciso il futuro di Insigne | Annuncio in diretta

Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, ha parlato del calciomercato dell’Inter, soffermandosi su Barella e Brozovic. Lente di ingrandimento puntata anche sulla situazione legata ad Insigne

Sono tanti i calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Tra questi c’è anche Lorenzo Insigne, che non ha rinnovato con il Napoli. Il calciatore è stato accostato anche all’Inter. Secondo Fabrizio Biasin, intervenuto a CMIT TV, alla fine l’azzurro rinnoverà: “Non riesco ad immaginarmi Insigne lontano dal Napoli – ammette il giornalista -. Alla fine, secondo me, troveranno un accordo!”.

Situazione rinnovi in casa Inter – “Brozovic? Ci sarà incontro entro dopodomani e sapremo se ci sono state offerte per lui. Per me l’accordo si troverà. Barella piace a tutti ma l’idea sua e dell’Inter è di proseguire insieme, magari con la fascia da capitano”