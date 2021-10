Calciomercato Milan, addio Kessie: la destinazione a gennaio

Calciomercato Milan, Franck Kessie sempre più vicino a dire addio ai rossoneri: saluti già a gennaio, ecco la destinazione.

Continua a tenere banco in casa Milan la questione legata al futuro di Franck Kessie. Ivoriano in scadenza di contratto a giugno 2022, ma con un rinnovo che appare lontanissimo, viste le richieste piuttosto elevate. L’ingaggio che pretenderebbe il centrocampista sarebbe di circa 8 milioni di euro, una cifra lontana dalla proposta milanista. Addio che dunque si avvicina, anche se il Milan potrebbe riuscire a evitare la partenza a zero in estate, cedendo il giocatore a gennaio riuscendo a monetizzare qualcosa.

Ci pensa infatti ad acquistarlo nella sessione invernale il Barcellona, che secondo il ‘Mundo Deportivo’ ne apprezza molto il profilo. Un centrocampista con le sue qualità darebbe qualcosa in più alla squadra di Koeman, in grande difficoltà. I blaugrana vogliono giocare d’anticipo rispetto al Psg, che nelle scorse settimane è sembrata la squadra più vicina all’ivoriano. Per farlo, sono disposti a mettere sul piatto fino a 20 milioni di euro.