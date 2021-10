Calciomercato Juventus, il possibile scambio per arrivare a Vlahovic

Calciomercato Juventus: Vlahovic è in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco. Ecco l’ipotesi di scambio

Dusan Vlahovic è destinato a far parlare di sé ancora a lungo. L'annuncio ufficiale di Commisso ha infatti sancito la definitiva rottura con la Fiorentina: l'attaccante, di fatto, è stato messo sul mercato e, come anticipato da Calciomercato.it, potrebbe lasciare Firenze già a gennaio. La Juventus è in prima fila per il gioiello serbo: ecco il possibile scambio per arrivare a Vlahovic.

Calciomercato Juventus, carta Kulusevski per arrivare a Vlahovic

Come anticipato da ‘Calciomercatoweb.it‘, la Juve potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevski. Un’ipotesi che trova conferme, rilanciata oggi dal ‘Corriere dello Sport’: lo svedese non ha convinto Allegri e potrebbe essere sfruttato come contropartita tecnica nell’affare Vlahovic. Kulusevski piace alla Fiorentina ed è valutato circa 40 milioni di euro. Per il serbo, invece, Commisso continua a chiedere 60 milioni. È solo l’inizio della ‘telenovela’ Vlahovic.