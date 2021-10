Ingresso in scena per il grande colpo: concorrenza spietata per la Juventus

La Juventus resta alla finestra per un colpo estremamente interessante sul calciomercato. La concorrenza, però, è sempre più spietata

La Juventus studia le mosse possibili sul calciomercato, a caccia di talenti che possano costituire un nucleo essenziale per i bianconeri, tra presente e futuro. Un nome particolarmente ambito dalla Vecchia Signora è sicuramente quello di Aurelien Tchouameni. Il giovane centrocampista sta dimostrando qualità totali in mezzo al campo, imponendosi sia con il Monaco che anche con la Francia.

Un exploit, dunque, che ha attirato la massima attenzione da parte dei maggiori club internazionale e che vede nel sodalizio bianconero una pretendente massima al calciatore. Non la sola, dato che in Spagna hanno già le antenne dritte a caccia del giusto incastro per arrivare al talento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, folta concorrenza per Tchouameni

Il talento francese, dunque, non è più un mistero sulla scena internazionale, anzi è sotto gli occhi di tutti. L’affermazione del calciatore del Monaco sta destando anche le forti attenzioni di un club molto prestigioso, pronto a mettersi in fila per arrivare al ragazzo. Stiamo parlando del Real Madrid. I Blancos, infatti, come riporta ‘Marca’, vogliono rinforzare proprio quella zona di campo e sono rimasti impressionati dalla prestazioni del ragazzo che ha già una valutazione da 40 milioni di euro. L’asta è pronta a partire con Tchouameni nel mirino delle massime big internazionali: la Juventus è avvertita.