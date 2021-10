Kulusevski all’Atalanta con lo scambio, Percassi avvisa la Juventus

Protagoniste anche dell’ultima sessione di calciomercato, Atalanta e Juventus potrebbero tornare a trattare per Kulusevski

Protagonista di un avvio di stagione non certo indimenticabile, Dejan Kulusevski è finito al centro di numerose voci di calciomercato. Alle prese con una situazione finanziaria non idilliaca, la Juventus è pronta a prendere in considerazione alcune cessioni per finanziare il mercato in entrata, senza tuttavia trascurare la via degli scambi. In questo senso, nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno del mancino svedese all’Atalanta attraverso l’inserimento di alcune contropartite tecniche.

Una delle ipotesi maggiormente chiacchierate riguarda l’eventuale approdo in biacnonero di Luis Muriel, ma nel corso del “Premio Giggs Ussi”, il presidente nerazzurro Giorgio Percassi ha fatto chiarezza su questo tema. “Allo stato attuale non c’è nulla, ce lo teniamo”, si legge su ‘Sportmediaset’. Una chiusura netta, dunque, a una delle voci più suggestive uscite in questi giorni.