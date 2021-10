Milan-Inter con capienza al 100%: “Obiettivo raggiungibile”

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, apre alla possibilità di vedere San Siro al 100% della capienza per il derby Milan-Inter

Il derby Milan-Inter del 7 novembre con San Siro pieno al 100%. Una possibilità concreta stando a quanto dichiarato dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Nel giorno in cui entra in vigore la nuova normativa che allarga la capienza degli stadi al 75%, si parla già di quando si potrà normale alla capienza piena. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, Martina a sorpresa su Donnarumma e Onana

Lo fa, intervenuto a ‘Radio Sportiva’, il sottosegretario Costa: “Spero che già nel prossimo mese si potrà arrivare al 100% della capienza. Il derby di Milano del 7 novembre con ‘San Siro’ esaurito è un obiettivo raggiungibile”. Una bella notizia quindi che potrebbe mettere fine a quasi due anni senza pubblico o con stadi a capienza ridotta.