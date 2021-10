Italia-Belgio, la vittoria vale un sorriso ‘mondiale’ per Mancini

Italia-Belgio vale il terzo posto nella Nations League ma anche molto di più, successo chiave in vista dei Mondiali per Mancini: il motivo.

La sconfitta con la Spagna è stata prontamente dimenticata dall’Italia, che nella ‘finalina’ per il terzo posto in Nations League ha battuto il Belgio. 2-1 come agli Europei, un successo prezioso per ripartire subito, per chiudere il torneo con un sorriso, ma fondamentale per gli azzurri di Mancini anche in vista della possibile spedizione ai Mondiali 2022.

La qualificazione dovrà essere conquistata a novembre all’Olimpico contro la Svizzera: i tre punti ci garantirebbero il pass. Ma l’Italia corre anche per essere testa di serie e per farlo dovrà mantenere il piazzamento nei primi sette posti del ranking FIFA. Azzurri che a settembre erano al quinto posto, la vittoria di ieri è stata dunque fondamentale per rispondere alla Spagna e tenere dietro anche Argentina e Portogallo che inseguono a breve distanza.