Giroud chiaro: “Il Milan lotta per lo scudetto” | Annuncio su Ibrahimovic

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione e ora vuole resistere, lottando fino alla fine per lo scudetto. Le parole di Giroud, tra titolo, campo e Ibrahimovic

Olivier Giroud ha bisogno di poche presentazioni. L’attaccante francese ha avuto un impatto importante nel Milan di Stefano Pioli, dimostrando di poter giocare sia accanto a Zlatan Ibrahimovic che alternandosi con lo svedese. Dopo lo stop legato al Covid-19, ora il francese è pronto a tornare in campo.

L’ex Chelsea ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Serie A, sottolineando le ambizioni del Milan in ottica scudetto: “Non voglio mettere troppa pressione, ma noi lottiamo per il primo posto in classifica“, annuncia subito l’attaccante rossonero. Chiaro anche sull’ottimo lavoro operato da mister Stefano Pioli: “Quando ho parlato per la prima volta con lui è stato facile e naturale. Ho seguito il Milan l’anno scorso e ha fatto una grande stagione anche grazie al lavoro di Pioli”.

Milan, Giroud e le belle parole su Ibrahimovic

Infine, l’attaccante francese dedica parole molto importanti al compagno di reparto Ibrahimovic: “Ho giocato qualche volta contro Zlatan, se è ancora in campo a 40 anni significa che è un professionista eccezionale”. Prosegue sottolineando: “Penso che Zlatan sia un grande esempio per i giovani ed è uno dei migliori attaccanti della Serie A. Non vedo l’ora di giocare al suo fianco e godermelo in allenamento. Ci divertiremo e vogliamo vincere qualcosa con il Milan … per chi ha Ibra sarà più facile“.