CMIT TV | Da Conte a Dybala, ombra Newcastle: “Lui può dire no”

Il Newcastle è pronto a entrare a gamba tesa sulla scena internazionale per quanto riguarda il calciomercato. Da Conte a Dybala, gli scenari non mancano

Paulo Dybala è l’epicentro della Juventus. Questa la scelta della società bianconera che ha deciso di puntare ancora una volta sull’argentino. La Joya, però, fa discutere, perché le prestazioni sul campo non sono ancora eccellenti. Giuseppe Cannella ne ha parlato ai microfoni di CMIT TV, citando e non a caso, anche il Newcastle: “Dybala arrivò in Italia diversi anni fa ed era uno dei più promettenti in Argentina. Il Palermo investì tantissimo: era uno che doveva seguire il percorso dei Messi. Era un po’ gracilino fisicamente”. Poi continua: “La sua centralità nella Juve? Ha l’età giusta per esprimersi. Se sei nella Juventus, hai un target economico che ti chiedono queste cifre. Fanno 5 anni a Dybala a 10 milioni, ma magari al Newcastle gliene danno a 60″. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conte e i rumors sul Newcastle: “Lui può anche rifiutare”

E proprio in queste settimane, Antonio Conte è sempre più chiacchierato in ottica Newcastle: “Credo abbia un’esperienza in Premier di un certo tipo, già l’ha vinta. Sa come trattare coi ricchi, vuole quello che vuole, con grande personalità. Fare un allenatore a quei livelli, ti danno un certo tipo di giocatori… È un vincente. Ora è uno di quelli che può anche dire no al Newcastle. Il calcio è fatto di cicli”.