Donnarumma come Ronaldo, il retroscena: “Gigio, vieni alla Juventus”

In casa Juventus spunta il retroscena di calciomercato che riguarda Gigio Donnarumma, esaltato allo Stadium come accadde con Cristiano Ronaldo

Donnarumma applaudito allo Stadium come Cristiano Ronaldo. Dopo i fischi assordanti di San Siro durante Italia-Spagna, ieri, nella finale per il terzo posto di Nations League vinta dagli azzurri contro il Belgio, il portiere del PSG ha ricevuto pieno sostengo dai tifosi torinesi. L’accadimento, a molti, ha ricordato gli applausi che furono tributati a Ronaldo quando, con una storica rovesciata in Juventus-Real Madrid, incantò tutti gli juventini. Dagli spalti, riporta ‘Tuttosport’, ieri si sarebbe alzato qualche isolato “vieni alla Juve” nei cronfronti di Donnarumma, il quale ha ricambiato i tanti applausi ricevuti.

LEGGI ANCHE >>> Acerbi si scaglia contro i fischi a Donnarumma: “Non capisco, l’Italia è di tutti”

Le condizioni economiche per portare Donnarumma alla Juventus, come anticipato da Calciomercato.it, sono però complesse: per strapparlo al PSG ci vorrebbero almeno 60-70 milioni di euro da abbinare a un ingaggio da almeno 10-12 milioni a stagione. Non sarà quindi facile, per la società di Agnelli, assecondare la volontà manifestata dai tifosi bianconeri.