Milan scatenato: tripletta da scudetto sul calciomercato

Il Milan pianifica il futuro e si muove sul calciomercato, a caccia di profili ideali al gioco di Pioli. Tripla mossa che potrebbe cambiare le gerarchie

Il Milan studia le mosse da effettuare sul calciomercato e anche questa volta Paolo Maldini potrebbe fare centro per regalare a Stefano Pioli la rosa migliore possibile. Il dirigente rossonero non ha grossi margini di spesa, come nessuno d’altronde in questo momento storico. Allo stesso tempo, però, la voglia di completare la squadra è forte per tentare l’assalto allo scudetto fino alla fine, dopo un inizio di stagione parecchio positivo.

È per questo che diverse pedine sono in via di valutazione e presto potrebbero vivere una svolta per il loro futuro. In primis, attenzione alle prospettive di Brahim Diaz: il trequartista è letteralmente esploso in questa stagione ed è in prestito biennale al Milan. Il riscatto, al termine dei due anni è fissato a 22 milioni di euro, ma il Real Madrid potrebbe riportarlo a casa, aggiungendo solo 5 milioni a questa cifra. Un’eventualità che i rossoneri vogliono scongiurare, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, e dunque tenteranno di anticipare l’acquisto a titolo definitivo, trovando un accordo con i Blancos. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, da Diaz a Lucca: tripla mossa di Maldini

Se Diaz è un argomento caldo in casa rossonera, lo stesso si può dire di Lorenzo Lucca, su cui praticamente tutte le big hanno messo gli occhi e con il Milan che vuole effettuare il sorpasso. Il suo valore sul calciomercato è da 10 milioni di euro e i rossoneri vogliono anticipare la concorrenza, effettuando il suo acquisto a gennaio. Poi resterà in nerazzurro fino a giugno, a meno che i toscani non cambino idea.

Un terzo nome che il Milan sta valutando è quello di Yacine Adli. I rossoneri potrebbero anticipare l’arrivo del calciatore già a gennaio come ricambio di lusso sulla trequarti, come riporta la Rosea. Un’eventualità tutta da valutare, per un assalto allo scudetto che potrebbe concretizzarsi sempre più settimana dopo settimana.