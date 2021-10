Da Icardi-Juventus a Vlahovic e Skriniar: Paratici dice tutto

Le parole di Fabio Paratici al Festival dello Sport: da Juventus-Icardi a Vlahovic, Skriniar e Brozovic al Tottenham

Fabio Paratici ha parlato al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento. L’ex CFO della Juventus, attuale dirigente del Tottenham, ha risposto anche alle domande su alcuni nomi importanti nel calciomercato.

ICARDI JUVENTUS – “Non è stato vicino per tutta una serie di situazioni. Era sotto contratto con l’Inter ed era complicato fare un’operazione del genere. POi alla Juventus abbiamo avuto grandi attaccanti, difficile trovarne di migliori. Se n’è parlato tanto ma non è mai stato vicino”.

VLAHOVIC – "E' un profilo che piace a tanti ma non rientra nei piani del Tottenham al momento".

Calciomercato Inter, Paratici smentisce: nessun interesse per SKriniar e Brozovic

SKRINIAR E BROZOVIC – Stessa cosa anche per Skriniar di cui l’ex CFO della Juventus dice: “Le voci su di lui sono infondate. Brozovic? Non c’è stato neanche un sondaggio, è un calciatore dell’Inter”.