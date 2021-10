Super colpo a zero per Allegri, assist per la Juventus dalla società

La Juventus proverà a consegnare ad Allegri un grande colpo a parametro zero la prossima estate: la società mette alla porta l’obiettivo

In estate i bianconeri hanno dato un segnale su quella che è la strategia da attuare: tagliare i costi e puntare in maniera decisa sui giovani presenti in rosa. Il mercato della Juventus ha visto uscire Cristiano Ronaldo ed entrare giocatori come Locatelli, Kaio Jorge e Kean. Anche la prossima campagna acquisti dovrebbe seguire lo stesso filone, mantenendo però le antenne dritte su possibili occasioni: proprio una di queste, a parametro zero, potrebbe rivelarsi quella buona. Il giocatore e il suo entourage sarebbe stati messi alle strette dalla società: senza rinnovo potrebbe essere messo fuori rosa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, ultimatum a Dembélé | Può essere l’occasione giusta a parametro zero

Secondo quanto rivelato da ‘Sport’, il Barcellona potrebbe prendere dei provvedimenti seri nei confronti si Ousmane Dembélé: senza rinnovo, il francese potrebbe essere messo fuori rosa. Ecco, quindi, che il futuro dell’esterno ex Borussia Dortmund potrebbe subire un accelerata nelle prossime settimane e definirsi una volta per tutte. Una notizia che, tra le altre, potrebbe fornire un assist anche alla Juventus: se dovesse finire fuori rosa, trattare per un ingaggio a parametro zero con Dembélé potrebbe divenire più semplice. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come raccontato in mattinata, però, la concorrenza per il super colpo a parametro zero rischia di essere della peggior specie. Dall’Inghilterra, in particolare, sarebbe il Liverpool ad insidiare i bianconeri. L’ultimatum dei catalani, intanto, potrebbe anche rivelarsi la mossa giusta: nulla esclude, infatti, che Dembélé possa decidere di rinnovare con i blaugrana. L’ipotesi di un addio a parametro zero, tuttavia, resta quella più probabile al momento e la Juventus resta alla finestra. La decisione di Ronald Koeman potrebbe portare il francese alla corte di Allegri.