Juventus, assalto da 100 milioni | “Impossibile resistere”

Gianni Balzarini fa il punto sul futuro di Federico Chiesa. L’attaccante è finito nel mirino dei grandi club inglese. Servono 100 milioni di euro per l’addio

La crescita di Federico Chiesa è davvero sotto gli occhi di tutti. Le prestazioni dell’attaccante con la maglia della Juventus e della Nazionale italiana non stanno certamente passando inosservate. Sono tante le big del calcio europeo, che ne stanno monitorando la crescita. E’ evidente che per strapparlo al club bianconero servirà un’offerta da capogiro, sui 100 milioni di euro. Il giornalista, Gianni Balzarini, intervistato da Calciomercatonews.com, ha fatto il punto sul futuro di Chiesa: “La Juventus dovrà essere brava a resistere agli assalti delle grandi squadre della Premier League – ammette il collega -. Non penso tanto al Manchester City, dove si gioca un calcio più ragionato e di possesso, quanto al Manchester United e al Chelsea“.

Attenzione al Newcastle – “Bisognerà tenere d’occhio anche loro – prosegue Balzarini -. Se arrivasse un’offerta da 100 milioni per Chiesa, sarebbe difficile per la Juventus resistere. Anche perché, in questi casi, il verbo resistere va di pari passo con il verbo adeguare. I bianconeri volendo respingere questi assalti, che sicuramente arriveranno, dovrebbero rivedere sensibilmente verso l’alto l’ingaggio del calciatore”.