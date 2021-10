Calciomercato Inter, colpo Gabriel Jesus: il retroscena dell’agente

Le parole dell’agente Giovanni Branchini in merito ad un possibile passaggio all’Inter dell’attaccante, oggi al City, Gabriel Jesus

Intervenuto al Festival dello Sport, in corso di svolgimento a Trento, il noto procuratore Giovanni Branchini, ha svelato un retroscena di calciomercato legato all’Inter.

I nerazzurri hanno provato a portare a Milano Gabriela Jesus, prima che approdasse in Inghilterra al Manchester City: “L’Inter voleva acquistarlo – ha affermato l’agente italiano – ma fin da subito si decise di andare verso i Citizens”.

Difficile un cambio di maglia in futuro – “Non è mai stato sul mercato, non credo che sia stato vicino a nessuno: ora ha dei costi molto alti. E’ leggermente fuori mercato per i club italiani. Non credo sia probabile, ha delle aspettative importanti anche se non è mai stato un titolare assoluto gioca molto”. Gabriel Jesus è da tempo monitorato dalla Juventus, che in estate potrebbe riprovarci essendo intenzionata ad acquistare un attaccante di caratura internazionale per far dimenticare Cristiano Ronaldo.