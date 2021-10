L’Inter tenta il colpaccio alla Locatelli: promessa stretta e ritorno di fiamma

L’Inter non manca di guardarsi intorno sul calciomercato, a caccia delle soluzioni migliori per completare la rosa. Marotta studia il colpo alla Locatelli

L’Inter va a caccia di profili utili al gioco di Simone Inzaghi, ma i problemi economici in società non possono essere ignorati. Per questo motivo, i nerazzurri dovranno tentare di chiudere alcuni colpi a condizioni favorevoli, ma senza rinunciare a una cifra tecnica man mano sempre più importante. Un nome nel mirino dei nerazzurri ormai da mesi è sicuramente quello di Nahitan Nandez.

Il centrocampista del Cagliari piace per duttilità, quantità e qualità. Un nome utile che sicuramente darebbe battaglia nel centrocampo di Inzaghi, dal primo minuto o a partita in corso. In estate, il calciatore è stato vicino ai nerazzurri, prima che la partenza di Romelu Lukaku scompaginasse tutto. L’Inter ha aumentato la sua capacità di spesa e si è concessa l’acquisto di Denzel Dumfries. La pista Nandez, però, potrebbe tornare calda all’improvviso. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, Nandez nome caldo per gennaio: le condizioni

Nandez piace, dunque, e un mistero ormai non lo è più. La valutazione del Cagliari, però, resta sui 30 milioni di euro, cifra che in questo momento i nerazzurri non possono spendere. Occhio, dunque, a un’operazione a lunga scadenza con la Beneamata che potrebbe cercare di ritardare il riscatto tra 18 mesi, a giugno 2023. Nell’operazione potrebbe anche essere inserito Martin Satriano, in uscita a gennaio.