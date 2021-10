Calciomercato Inter, assalto al difensore italiano | Colpo pronto per gennaio

In casa Inter è pronto l’assalto di calciomercato a Izzo del Torino, si tenta il colpo in vista di gennaio

Non solo un attaccante. In vista del prossimo mercato di gennaio, l’Inter cerca validi rinforzi da consegnare a Simone Inzaghi. Beppe Marotta, però, non valuta solo le opzioni per il reparto offensivo. Nel mirino ci sono anche profili che possano giocare come alternative ai difensori titolari. Un nome cercato ormai da tempo e che potrebbe rientrare nelle priorità nerazzurre, riporta ‘Tuttosport’, è Armando Izzo del Torino, attualmente ai margini del progetto di Juric.

Complici alcuni problemi fisici, finora il tecnico dei granata non ha avuto le risposte che cercava dal difensore, che ha un contratto da 1.5 milioni a stagione fino al 2024. Izzo è assistito da Raiola così come de Vrij, uno dei possibili partenti la prossima estate. Tra gli altri centrali seguiti dall’Inter figurano altresì Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach e Anel Ahmedhodzic del Malmoe.