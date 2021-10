Via vai nell’Inter a gennaio: addio immediato e colpo Real

L’Inter non si ferma e vuole studiare i colpi giusti per il calciomercato di gennaio. Addio già programmato e nuovo ingresso possibile dal Real Madrid

L’Inter ha iniziato bene la stagione, piazzandosi tra i primi posti in classifica, e non era scontato dopo un’estate fatta di grossi addii e cessioni obbligate. I nerazzurri potrebbero ristrutturare, in particolare, l’attacco che comunque sta dando risposte importanti, con un Edin Dzeko in forma straordinaria e il solito Lautaro Martinez. Alle loro spalle, però, Joaquin Correa deve ancora ingranare, al netto dell’exploit contro il Verona e Alexis Sanchez sembra ormai fuori dalle rotazioni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’attaccante cileno si è sfogato sui social, dopo il mancato impiego e un inizio di stagione complicatissimo. L’addio nel calciomercato di gennaio appare praticamente scontato e con l’Inter che, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è già entrata nell’ordine di idee di portare a termine la risoluzione di contratto, in modo da risparmiare sull’ingaggio da 7 milioni di euro a stagione del cileno.

L’Inter studia il nuovo piano per l’attacco: colpo dal Real

Il nome buono in entrata, invece, per i nerazzurri potrebbe essere quello di Luka Jovic. L’attaccante ex Eintracht Francoforte non riesce proprio a imporsi nelle rotazioni di Carlo Ancelotti e la cessione per lui è sempre più probabile. L’Inter punta a strappare condizioni favorevoli, come riporta la Rosea. I nerazzurri porteranno a termine il colpo solo in prestito, senza obbligo di riscatto, un po’ come avvenuto un anno fa quando il bomber tornò in Germania. Il suo ingaggio è anche inferiore a quello di Sanchez e si attesta a 5 milioni.