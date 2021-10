Addio immediato di Vlahovic: ‘indizio’ e annuncio dell’allenatore

Dusan Vlahovic al centro del calciomercato. Le parole da parte di Vincenzo Italiano danno una nuova chiave di lettura per il suo futuro

Dusan Vlahovic è il bomber che tutti vogliono e di cui probabilmente tutti hanno bisogno. Il centravanti, nell’anno solare 2021, ha dimostrato di essere uno dei migliori in circolazione. I gol, neanche a dirlo arrivano a raffica, e l’attaccante abbina potenza fisica a qualità tecniche sopraffine. Un talento che ha deciso di non rinnovare il contratto con la Fiorentina e su cui ora si scagliano le maggiori big italiane e internazionali, soprattutto la Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Insidia per la Juventus: tentativo per il colpo a zero

Il tema è caldissimo, a Firenze e non solo, e Vincenzo Italiano è stato interpellato sull’argomento in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’. L’allenatore parla del nuovo corso della Fiorentina, definita da molti come ‘ottava sorella’. Non esalta il salto dallo Spezia alla Viola, poi si sofferma, a domanda precisa, sul futuro di Vlahovic.

LEGGI ANCHE >>> Milan batte Juventus e Inter | Colpo di calciomercato da sogno

Italiano allo scoperto sul futuro di Vlahovic: l’indizio per gennaio

Italiano tenta immediatamente di buttare acqua sul fuoco per il futuro del bomber: “Ha ancora due anni di contratto. E’ un professionista serio. Darà tutto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. E mi fermo qui”. L’allenatore, inoltre, non vuole parlare della sua sostituzione, ma nel farlo sottolinea come al mercato manchino tre mesi, non chiudendo affatto le porte a un addio del ragazzo a gennaio: “Parlare adesso di come sostituirlo, con il mercato tra tre mesi, ha poco senso. Abbiamo Kokorin e dobbiamo cercare di ricavarne il massimo, perché in quella zona del campo sono lui e Vlahovic la nostra coppia. Anche se in alcune partite si possono scovare altre soluzioni”.