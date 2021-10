A rischio per Italia-Belgio: colloquio con i medici

Si avvicina ad ampie falcate Italia-Belgio, sfida secca per il terzo posto in Nations League che si giocherà domani. In casa dei diavoli rossi c’è un dubbio importante

Domani pomeriggio alle ore 15 l’Italia scenderà in campo per la finale valida per il terzo posto di Nations League. Di fronte il Belgio di De Bruyne e soci reduce dal KO rocambolesco e spettacolare contro la Francia. La selezione di Martinez arriva però all’incrocio con gli azzurri con un grande dubbio in attacco. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nella rifinitura di questa mattina all’Allianz si è allenato a parte Romelu Lukaku svolgendo dunque seduta differenziata rispetto al resto del gruppo. Lo stesso centravanti del Chelsea al J-Hotel, che ospita la nazionale belga, prima del pranzo era a colloquio con i medici per valutare le sue condizioni che probabilmente verranno poi sviscerate meglio da Martinez in conferenza stampa.