Ansia Inter | L’annuncio del Ct dell’Argentina su Lautaro Martinez

Arrivano le parole di Lionel Scaloni sulle condizioni di Lautaro Martinez. La presenza dell’attaccante dell’Inter, contro l’Uruguay, è in dubbio

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Condizioni da monitorare per Lautaro Martinez. Nei giorni scorsi era scattato l’allarme per il calciatore argentino per dei guai muscolari. Il caso, però, era subito rientrato con le rassicurazioni arrivate dallo staff medico dell’Albiceleste che parlavano solamente di un leggero affaticamento muscolare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, bomba dalla Spagna | Brozovic o Kessie a gennaio

Fra poche ore la squadra di Lionel Scaloni tornerà in campo con l’Uruguay. Non è ancora chiaro se il bomber dell’Inter sarà presente o meno all’incontro: “Non posso assicurare al 100% che Lautaro ci sarà – afferma il Ct in vista della partita -. Non posso confermare la sua presenza perché ci alleneremo oggi pomeriggio, ma posso garantire che chiunque giocherà offrirà una prestazione soddisfacente”.