La Juventus ripensa per l’ennesima volta al ritorno di Pogba, i bianconeri hanno una strategia in tre mosse ma è un affare difficile.

Il nome di Paul Pogba è costantemente associato a un ritorno alla Juventus. Bianconeri che non hanno però mai affondato seriamente il colpo, anche se quest’anno, con la scadenza del contratto del francese al Manchester United e un rinnovo lontano, potrebbe esserci qualche spiraglio. C’è una strategia nel mirino della dirigenza stando alla ‘Gazzetta dello Sport’ ed è quella di ‘liberare’ spazio per il suo ingaggio elevato (circa 15 milioni a stagione), tramite cessioni pesanti.

Il triplo addio in questione riguarderebbe Ramsey e Rabiot (7 milioni di ingaggio annuale a testa) più McKennie (2,5 milioni di ingaggio). Sono giocatori a cui non appare però facile trovare una sistemazione, proprio per gli elevati emolumenti. Inoltre, la concorrenza del Real Madrid per Pogba è sempre presente, senza contare che la Juve avrebbe comunque bisogno di uno sforzo da parte del francese consistente in un piccolo ‘taglio’ del suo stipendio.