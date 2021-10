Kulusevski parla dell’addio alla Juve, si può riaprire lo scambio a gennaio

Inizio di stagione complicato per Dejan Kulusevski, che dal ritiro della Svezia non esclude un suo addio alla Juventus: scambio in Serie A

Il ritorno di Massimiliano Allegri, dopo un primo momento di assestamento, sembra aver fatto bene alla Juventus. Giocatori come Alex Sandro, apparsi in difficoltà negli ultimi anni, stanno riuscendo a ritrovare lo smalto di un tempo. Chi, invece, non sembra essere entrato nelle grazie del tecnico livornese è Dejan Kulusevski: lo svedese sta faticando in questo inizio di stagione e dal ritiro della Svezia non ha escluso un suo possibile addio ai bianconeri. Nel mercato di gennaio, quindi, potrebbe tornare in voga lo scambio in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Kulusevski valuta l’addio | Scambio in Serie A per Muriel

Dejan Kulusevski dal ritiro della Svezia ha parlato del suo momento in bianconero e dell’interessamento mostrato da altri club: “È positivo che ci siano squadre interessate, ma non ci sto pensando al momento. Mi concentro solo sulla prossima partita, altrimenti non mi diverto”. Riguardo a quale club preferirebbe tra Real Madrid e PSG, poi, il numero 44 della Juventus ha aggiunto: “E se rispondo Real Madrid ora e in futuro vado al PSG?”. Meglio non sbilanciarsi e, quindi, Kulusevski non ha voluto rispondere a questa domanda. Tra i club interessati, poi, ci sarebbe anche la sua ex squadra: l’Atalanta. Ecco, perciò, che potrebbe riaccendersi una pista già battuta in estate. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Juventus, doppio colpo: “Così arrivano Pogba e Icardi”

Il noto agente Lucci già nel mercato estivo aveva provato a portare Luis Muriel alla corte di Massimiliano Allegri, ma l’affare non andò in porto per la volontà dei bergamaschi. Nel mercato di gennaio, però, lo scambio tra il colombiano e Kulusevski potrebbe anche riaccendersi. Gasperini avrebbe un elemento di qualità sulla trequarti campo, mentre i bianconeri potrebbero avere un’alternativa di livello in attacco. Ora si tratta solamente di un’idea, ma la volontà dello svedese e di Allegri potrebbero riportare in voga questo scambio in Serie A.