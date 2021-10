Il chiaro messaggio all’Inter di Carnevali su Raspadori e Scamacca

L’amministratore delegato del Sassuolo ha fatto chiarezza sul futuro di Raspadori e Scamacca: destino già scritto

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a margine del ‘Festival dello Sport’. Le parole del dirigente neroverde si sono concentrate soprattutto su Raspadori e Scamacca, nomi molto ambiti nel calciomercato e accostati soprattutto all’Inter. Proprio da Carnevali è arrivata una chiusura per gennaio: “Non abbiamo mai aperto alla disponibilità di Raspadori a gennaio perché non abbiamo neanche aperto nell’ultima sessione del calciomercato. Raspadori è un giocatore importante, c’è stato l’interesse dell’Inter ma la volontà nostra per i giovani, sia Raspadori che Scamacca, è di tenerli con noi. Credo che per il mercato di gennaio non c’è nessuna possibilità, né per l’Inter, né per altri club”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Tutto ancora da chiarire invece per l’estate: “Giugno è lontano. Noi siamo una società che deve tener conto anche dell’equilibrio economico, oltre che dell’aspetto sportivo. Quest’anno abbiamo fatto alcune cessioni importanti come Locatelli. Il prossimo anno saremo costretti a fare delle cessioni, ma non è detto che sia Raspadori”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scontento e ‘pentito’ | Ora vuole l’Inter

Sassuolo, Carnevali difende Dionisi: “Serve tempo”

Infine, sull’avvio di campionato non positivo dice: “Non siamo preoccupati. Sapevamo che poteva essere una stagione non facile. Siamo ripartiti, abbiamo fatto cessioni importanti e inseriti calciatori giovani. Sono contento dell’operato fino ad oggi di Dionisi. E’ un ciclo nuovo e bisogna lasciare un po’ di tempo. Dionisi sta facendo un ottimo lavoro, abbiamo perso partite che non meritavamo e anche questo è da valutare. Oltre al risultato, conta la prestazione”.