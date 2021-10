Calciomercato Juventus, scontento e ‘pentito’ | Ora vuole l’Inter

Non è riuscito a conquistare Allegri e ora la Juventus è pronta a cederlo già nel calciomercato di gennaio. Il flop bianconero potrebbe desiderare l’Inter

Da Torino filtra questo: non ha conquistato Massimiliano Allegri, il quale non a caso l’ha schierato dall’inizio solo contro il Napoli perché costretto dalla grande emergenza, e la Juventus è pronta a cederlo per fare cassa e non solo già nel prossimo calciomercato di gennaio. Nessun dubbio: Dejan Kulusevski è stato un flop, almeno finora e rispetto a quanto è costato, ovvero 35 milioni di euro più un massimo di altri 9 di bonus, complice però la pessima quanto caotica gestione tecnica bianconera degli ultimi due anni.

Scontento, il classe 2000, lo è di sicuro. E forse anche pentito, pentito di aver preferito la Juve all’Inter nel gennaio 2020. Non sapeva dell’arrivo di Sarri a Torino, quindi di un cambiamento di filosofia oltre che tattico a lui sfavorevoli, e ritenne (in parte giustamente) che nel 3-5-2 di Conte avrebbe trovato grosse difficoltà. Scelta sbagliata col senno di poi. Di sicuro il suo nuovo agente, Alessandro Lucci, si è già messo in moto alla ricerca di una nuova destinazione. Premier, Liga o Bundesliga? Mettiamo come favorito il campionato inglese, dove tutti o quasi i club hanno potenzialmente la possibilità di avvicinarsi alle richieste della Juventus – una trentina di milioni almeno. In tal senso occhio al Tottenham targato Paratici – ma non escludiamo che il suo procuratore possa fare un giro perlustrativo anche in Serie A.

Calciomercato Juventus, Kulusevski può essere ‘offerto’ all’Inter

Andando al sodo: come sottolineato da ‘interlive.it’, Lucci, che vanta eccellenti rapporti con la dirigenza nerazzurra come dimostrano pure le ultime operazioni Dzeko e Correa, potrebbe offirlo proprio all’Inter dopo l’approvazione del suo assistito. Sondare il terreno, quantomeno, per un giocatore che piaceva moltissimo (e pensiamo piaccia ancora) al Ds Ausilio. Ovviamente Kulusevski all’Inter è e sarebbe eventualmente una operazione impossibile, perché mai e poi la Juve lo cederebbe all’odiata rivale. Il rischio che possa poi esplodere a Milano, infatti, sarebbe infatti troppo alto.