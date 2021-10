Pioli sorride, l’attaccante torna in gruppo

Buone notizie da casa Milan per Stefano Pioli: Olivier Giroud è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo

Nonostante tanti nazionali impegnati con le rispettive rappresentative, il Milan prosegue il proprio lavoro a Milanello a ranghi ridotti. Le buone notizie per Stefano Pioli, però, non mancano. Il tecnico ha infatti potuto contare su Olivier Giroud per tutto l’allenamento odierno.

Il centravanti francese, alle prese con alcuni problemi fisici, sarebbe ormai recuperato in via definitiva e potrà essere a disposizione del tecnico per il match di campionato contro il Verona in programma tra poco più di una settimana a San Siro.