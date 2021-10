Pioli al Festival dello Sport: la sorpresa di Ibrahimovic

Siparietto Ibrahimovic-Pioli durante il Festival dello Sport che ha visto protagonista il tecnico del Milan: la sorpresa dell’attaccante

Stefano Pioli ospite al Festival dello Sport. Il tecnico del Milan è stato uno dei protagonisti della prima giornata dell’evento della Gazzetta dello Sport e nel corso dell’intervista ha ricevuto anche una ‘sorpresa’ da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è palesato tramite un messaggio video in cui chiede al proprio allenatore: “Mister ci puoi spiegare come Zlatan ti ha fatto diventare un allenatore importante”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inevitabili le risate dei presenti, compreso Pioli che ne approfitta per parlare del suo rapporto con lo svedese: “Zlatan è molto intelligente. Non mi posso dimenticare mai il primo colloquio. Gli chiesi: ‘Come stai?’. Lui rispose: “Mister non dar retta a chi dice che non sono pronto, posso giocare subito. Però decidi tu: tu fai l’allenatore, io faccio il giocatore”.