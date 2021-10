Calciomercato Milan e Juventus, colpo di scena | Rescissione unilaterale

Milan e Juventus a caccia di un rinforzo difensivo, soprattutto a costo zero: possibile addirittura la rescissione unilaterale

Milan e Juventus sono due tra le società che cercano rinforzi a livello difensivo. Questo perché il Milan potrebbe perdere Romagnoli a zero, Kjaer non ha ancora rinnovato e qualche stop fisico lo ha registrato. Alle loro spalle c’è Kalulu, alternativa sulla destra, e il giovane Gabbia. Insomma, i rossoneri in difesa qualcosa dovranno fare. Così come la Juventus, con gli anni che passano sempre di più per Bonucci e soprattutto Chiellini. A entrambe un colpo gratis farebbe decisamente comodo e l’occasione potrebbe arrivare dalla Spagna. Parliamo di Samuel Umtiti, difensore che nel Barcellona è fuori dal progetto da tempo. I blaugrana stanno cercando di liberarsi di lui da tempo, ma di offerte non ne sono arrivate. Difficile soprattutto considerando l’alto ingaggio del francese, che non ha intenzione di ridurselo o di accettare proposte per giocare in squadre che lottano per la retrocessione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Umtiti gratis: occasione per Milan e Juventus

Anche a costo di restare in tribuna per tutto l’anno, come già sta avvenendo ora con Koeman che lo considera sesta scelta. Il Barcellona ha abbassato ulteriormente le pretese e ora, come riportano i media spagnoli, è disposto a percorrere la via più estrema: la rescissione di contratto. In Spagna, si legge su ‘Diario Gol’, è possibile esercitare questa clausola anche unilateralmente. Ma in ogni caso non sarà semplice trovare qualsiasi tipo di accordo con Umtiti. In ogni caso il divorzio è inevitabile, Milan e Juventus potrebbero farci un pensierino. L’ex Lione ha ancora 27 anni, ha avuto qualche problema fisico ma le qualità sono indiscusse.