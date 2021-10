Ha lasciato il ritiro della Nazionale: tenta subito il riscatto

L’Italia di Mancini e gli impegni dei top club in Serie A. Il big lascia la Nazionale prima della super sfida: il programma

L’Italia, per una volta e non c’eravamo più abituati, dopo mesi splendidi per i colori azzurri, ha dovuto abdicare in Nations League. La squadra di Roberto Mancini non è riuscito a superare le Furie Rosse, mettendo fine alla striscia di risultati utili consecutivi. Un vero peccato, ma tocca guardare avanti, soprattutto per i calciatori che entrano nel vivo della stagione e sono attesi da big match già decisivi. Tra questi c’è sicuramente Leonardo Bonucci. Il difensore è stato espulso nella partita contro la Spagna e ora può già proiettarsi verso il campionato.

Bonucci si proietta verso Juventus-Roma: il difensore ha lasciato il ritiro

Rosso sventolatogli sulla testa nella semifinale di Nations League in cui la Spagna è risultata vincitrice e Bonucci ha lasciato il ritiro della nazionale italiana. Il difensore, dopo la squalifica ha potuto far rientro al club di appartenenza. Il centrale ha lasciato il ritiro ed è tornato alla Continassa, lì dove potrà preparare al meglio il big match contro la Roma. Una sfida che si preannuncia già cruciale e in cui Bonucci vorrà cercare il riscatto dopo la prestazione negativa in Nazionale.