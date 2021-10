Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Icardi già a gennaio

Il mercato della Juventus potrebbe vivere un clamoroso colpo di scena a gennaio: ritorno di fiamma per Mauro Icardi

I bianconeri con il quadriennale firmato da Massimiliano Allegri hanno iniziato a lavorare sul futuro: il compito assegnato al tecnico livornese, infatti, è quello di gettare le basi e poi aprire un nuovo ciclo vincente. L’addio di Cristiano Ronaldo è stato il primo tassello di questo nuovo corso della Juventus, che però non ha ancora sostituito il portoghese al centro del proprio attacco. La volontà della dirigenza piemontese ora è proprio quella di trovare un grande attaccante: tra i nomi valutati da Cherubini ci sarebbe anche il clamoroso ritorno di fiamma per Mauro Icardi. Quello che potrebbe stupire, però, sono le tempistiche dell’affare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Icardi a gennaio | C’è una possibilità

Non ci sarebbe solamente Dusan Vlahovic nella mente della dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Juventus starebbe seriamente riflettendo di dare l’assalto a Mauro Icardi. L’ex Inter avrebbe già declinato in estate le avances di ‘Madama’, con la speranza di trovare più spazio nel PSG stellare: nonostante i grandi acquisti del mercato parigino, l’argentino resta l’unico centravanti in rosa. Dopo questi primi mesi, però, lo spazio è stato davvero poco. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco, quindi, che Icardi potrebbe valutare un addio già nel mercato di gennaio: l’unica possibilità per vederlo in bianconero questo inverno, in ogni caso, resta quella del prestito. Il nodo maggiore è rappresentato dall’ingaggio percepito dall’argentino a Parigi, che si aggira intorno agli 8 milioni netti a stagione. Massimiliano Allegri è sempre stato un grande estimatore dell’ex capitano nerazzurro e potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questa vicenda. Icardi-Juve, quindi, potrebbe essere un tormentone pronto ad infiammarsi per il mercato di gennaio.