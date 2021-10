Calciomercato Roma, arriva Berardi: è UFFICIALE

La Roma ha comunicato ufficialmente l’addio di Guido Fienga dall’assetto dirigenziale: il nuovo CEO del club giallorosso sarà Pietro Berardi

Ora è ufficiale: Guido Fienga non sarà più il CEO della nuova Roma targata Friedkin e Mourinho. Fienga ricopriva il ruolo di Amministratore Delegato dal 2019, ma ora le strade si dividono. A prendere il suo posto sarà Pietro Berardi. Di seguito il comunicato dei capitolini: “A.S. Roma S.p.A. (la “Società”) comunica che, in data odierna, il dott’ Guido Fienga e la Società hanno consensualmente deciso di risolvere gli incarichi detenuti dal dott. Fienga quale Amministratore Delegato, componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Società. Le parti hanno altresì concordato l’assunzione da parte del dott. Fienga di advisor esterno di NEEP Roma Holding S.p.A. (che esercit attività di direzione e coordinamento sulla Società) peer lo svolgimento si talune attività volte a favorire un’agevole transizione manageriale nel Gruppo”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il club ha, poi, aggiunto: “A seguito della cessazione degli incarichi del dott. Fienga, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di nominare mediante cooptazione il dott. Pietro Berardi quale componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della società, con effetto immediato. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il dott. Pietro Berardi quale “Corporate CEO” e Direttore Generale della Società a partire al più tardi dal 1 gennaio 2022. Nel frattempo, i poteri esecutivi precedentemente conferiti al dott. Fienga saranno esercitati disgiuntamente da ciascun membro del Comitato Esecutivo, di cui fa parte anche il neo-nominato amministratore”.