Scaroni non ha dubbi: “Donnarumma ha fatto una scelta coraggiosa”

Da Donnarumma al futuro da dirigente di Ibrahimovic: il presidente del Milan Scaroni a 360° sugli argomenti del momento

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio 24’, il presidente del Milan si è soffermato su alcuni degli argomenti più caldi del momento. Dopo aver ribadito che l’obiettivo da budget è la Champions League, “tanto meglio se conquistata da primi”, il numero uno rossonero ha parlato del ritorno di Donnarumma a ‘San Siro’: “E’ un grande portiere e ha dato un ottimo contributo al Milan. Poi ha deciso di proseguire la carriera uscendo dalla comfort zone del Milan: è stata una decisione coraggiosa. Spero che il pubblico lo accolga con serenità”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Da Donnarumma al possibile futuro da dirigente per Ibrahimovic: “La testa ce l’ha. Non so se avrà la voglia: se l’avrà, ha le carte in regola per farlo”.