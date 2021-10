Italia-Spagna, ecco l’accoglienza di San Siro a Donnarumma

Italia-Spagna: alla fine sono arrivati i fischi di San Siro nei confronti dell’ex Milan Gigio Donnarumma. Ecco l’accoglienza

Gigio Donnarumma torna per la prima volta a San Siro dopo il discusso addio al Milan per approdare al Paris Saint-Germain. Ieri i tifosi rossoneri hanno esposto uno striscione a Milano contro il portiere della Nazionale, e oggi sono arrivati anche i fischi del suo ex stadio.

Donnarumma ha ricevuto fischi sia all’ingresso in campo per il riscaldamento, sia alla lettura delle formazioni. Successivamente, però, una parte del pubblico li ha coperti con degli applausi, come riferito dall’inviato di ‘Rai Sport’.