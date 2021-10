Contratto in scadenza: “Il Milan sa la mia opinione”

Il Milan deve affrontare un altro rinnovo contrattuale: il rossonero fa capire che l’accordo non è vicino e invita il club a farsi avanti

Non c’è solo la questione Kessie a tenere banco in casa Milan. Tra i calciatori in scadenza di contratto a giugno c’è anche Simon Kjaer, pilastro della retroguardia rossonera. Il difensore danese è uno degli inamovibili della squadra di Pioli e ha anche un ingaggio non elevato (poco più di un milione di euro). Proprio per questo il rinnovo non appare in discussione anche se l’ex Roma dal ritiro della Danimarca spiega che l’accordo non è affare fatto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

“Non siamo vicini all’accordo ma sono molto felice di giocare al Milan” le parole di Kjaer dalla Danimarca. Il difensore ha continuato: “Ho tanti anni di esperienza e non mi concentro su questo aspetto. Sto bene, mi piace giocare e godermi la vita al Milan. Il club sa qual è la mia opinione al riguarda. Quando vogliono risolvere la questione, sanno che possono chiamarmi”.