Calciomercato Juventus, sacrificio immediato per finanziare Vlahovic

Dusan Vlahovic scatena il calciomercato e l’interesse della Juventus. I bianconeri hanno un piano ben preciso per arrivare all’attaccante

L’annuncio di Rocco Commisso ha inevitabilmente scatenato il calciomercato. Dusan Vlahovic ha rifiutato la proposta di rinnovo della Fiorentina: una scelta inaspettata e che ora, forse è superfluo sottolinearlo, scatenerà le big italiane e internazionali, per tentare di arrivare a un bomber che piace proprio a tutti. Ed è inevitabile che sia così. Vlahovic è sinonimo di potenza e qualità tecniche, unite a un fiuto per il gol raro. E non solo nel panorama italiano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Juventus, che già in estate l’aveva cercato e che stravede per le sue qualità, è pronta a tornare all’attacco. I bianconeri, infatti, dall’addio di Cristiano Ronaldo, vanno a caccia di un bomber di primo livello che sostenga il peso dell’attacco e dalla carta d’identità verde. Per questo, Massimiliano Allegri è disposto anche a un sacrificio pur di arrivare al calciatore.

Calciomercato Juventus, il sacrificio per Vlahovic: un talento in uscita

Se Vlahovic è entrato con prepotenza sempre maggiori nei pensieri della Juventus, c’è chi presto potrebbe uscire dai radar bianconeri. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, infatti, a finanziare l’eventuale arrivo del bomber a Torino potrebbe essere Dejan Kulusevski. Già a gennaio, la Vecchia Signora, visto il mancato rinnovo dell’attaccante con la Fiorentina potrebbe fare un tentativo già a gennaio, cedendo il centrocampista ex Atalanta. Un intreccio che potrebbe accelerare l’arrivo dell’attaccante tanto desiderato da Allegri e dai tifosi.