Retroscena Juventus, ecco chi era il prediletto per sostituire Ronaldo

Obiettivo Vlahovic per la Juventus, ma in estate il primo nome per rimpiazzare Ronaldo era Dzeko

Vlahovic-Juventus: un interessamento che nasce da lontano. Il giocatore serbo, complici le eccellenti prestazioni con la Fiorentina, ha attirato su di sé l’interesse di tanti top club italiani ed europei. Tra queste Atletico Madrid, le big di Premier, ma anche Juventus e Milan.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Juventus avanti tutta: non solo Dybala, pronte altre firme

Volontà dei bianconeri è quello di tentare un assalto il prossimo anno, ma in estate il vero obiettivo della Juventus sarebbe stato un altro giocatore. Lo sottolinea ‘La Stampa’: ad inizio estate la Juve aveva intenzione di puntare su Dzeko per sostituire Ronaldo. Un’eccezione alla linea giovane, dettata però proprio dalla volontà di rinviare appunto all’anno successivo l’assalto a Vlahovic. Il portoghese ha però rimandato fino all’ultimo il proprio addio, con il bosniaco che si è accasato all’Inter e i bianconeri che hanno puntato su Kean. Ma Vlahovic piace ancora e i bianconeri non sono certamente da escludere nella corsa all’attaccante serbo.