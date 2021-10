Calciomercato Juventus, addio Chiesa | Scambio o cash!

C’è anche il Liverpool sulle tracce di Chiesa. Stando alle ultime news provenienti dalla Spagna, i Reds sarebbero pronti a mettere sul tavolo un’offerta importante

Federico Chiesa è certamente l’uomo in più della Juventus. L’attaccante, protagonista anche con la Nazionale di Roberto Mancini, ha conquistato proprio tutti, diventando l’idolo dei tifosi. Le prestazioni dell’ex Fiorentina, sempre tra i migliori, nonostante partite non proprio esaltanti dei bianconeri, non stanno chiaramente passando inosservate. Nelle settimane scorse vi abbiamo riportato dell’interesse da parte di Bayern Monaco e Chelsea, oggi dalla Spagna giunge notizia della volontà del Liverpool di acquistare Chiesa.

Chiesa al Liverpool: sostituto di Salah

A scriverlo è ‘DonBalon’. Secondo il portale, l’italiano della Juventus sarebbe stato individuato come il profilo ideale per sostituire Mohamed Salah, che in estate potrebbe cambiare aria, trasferendosi al Manchester City di Pep Guardiola.

Sarebbe pronto così un assegno da ben 75 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il proprio calciatore. Attenzione, però, al possibile inserimento di un elemento dei Red nella trattativa per abbassare l’esborso economico. L’idea potrebbe essere quella di aggiungere, come parziale contropartita, il cartellino di Firmino.