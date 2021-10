Un giocatore della Juventus sta deludendo particolarmente in questo inizio di stagione: arriva la stoccata al club bianconero

La Juventus sta riprendendo la retta via partita dopo partita. Gli ultimi risultati, in particolare quello con il Chelsea in Champions League, fanno ben sperare per il prosieguo del cammino. Ma la preoccupazione persiste, anche per quanto riguarda alcune pedine della rosa. Tra di loro c’è sicuramente Moise Kean. Poco utilizzato fino ad ora da Allegri, la punta italiana non sta convincendo dal suo ritorno a Torino e ora si aggiunge la mancata titolarità ufficiale in Nazionale contro la Spagna nonostante l’emergenza nel reparto offensivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> CMIT TV | Juventus-Pogba: “Ci sono possibilità per il ritorno”

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Sull’ex PSG ha detto la sua il noto giornalista Fabio Ravezzani a ‘Top Calcio 24’: “Allegri non ha fatto giocare Kean contro il Chelsea nemmeno quando aveva Dybala e Morata fuori, poi lo ha fatto giocare contro il Torino e lo ha tirato fuori all’intervallo. Se anche Mancini stasera in piena emergenza in attacco con l’Italia, senza Immobile e Belotti, ha deciso di non farlo giocare, allora questa diventa la fotografia di un fallimento“. Ravezzani ha continuato: “La Juve lo aveva in rosa e lo ha mandato via, l’Everton lo ha ceduto due volte, il PSG non lo ha riscattato… Ormai non ha più 12 anni: evidentemente non è forte come si pensava. Non si poteva prendere nessun altro a due giorni dal termine del mercato per sostituire Ronaldo? Allora la Juventus si teneva un tesoretto per gennaio!“.