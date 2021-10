CMIT TV | Juventus-Pogba: “Ci sono possibilità per il ritorno”

Il giornalista Luca Bianchin è intervenuto sulla nostra CMIT TV: il collega ha parlato del possibile ritorno di Pogba alla Juventus

La Juventus non ha rinunciato al sogno Pogba. L’intenzione dei bianconeri è quella di alzare il livello del centrocampo, molto ridotto negli ultimi anni. Il ritorno del francese, che riacceso le sperando dei tifosi con una foto pubblicata su Instagram, resta un desiderio della ‘Vecchia Signora’ in questo senso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> CMIT TV | Rinnovo Dybala: tutti i dettagli e le ultimissime

Della possibile operazione ha parlato, alla CMIT TV di Calciomercato.it, il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Luca Bianchin. Rivedi la clip con tutti gli approfondimenti sul possibile affare Juventus-Pogba.