Addio Vlahovic | Caccia all’erede e doppio intreccio con Juve, Inter e Milan

Dopo le parole di Commisso a Firenze monta il caso Vlahovic. Il futuro del serbo sembra sempre più lontano dalla viola e in caso di addio spuntano i sostituti

Nella giornata di ieri Rocco Commisso ha affermato la volontà di Dusan Vlahovic di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Parole che hanno inevitabilmente scosso il mercato intorno alla Fiorentina, alla luce della centralità del bomber serbo nel progetto tecnico di Italiano. Il classe 2000, che ha iniziato benissimo anche questa stagione, piace tra le altre anche alla Juventus, oltre che al Manchester City, e non solo, all’estero. Come sottolineato da ‘La Nazione’, Vlahovic a gennaio per la giusta cifra potrebbe essere persino ceduto: si potrebbe fare per 75 milioni di euro trattabili. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Considerando anche la posizione incerta di Kokorin si prospetterebbe nel caso una mini rivoluzione offensiva per la Fiorentina con due candidati forti per il ruolo di prima punta. Si tratta di Andrea Belotti, in scadenza col Torino a giugno 2022, e Lorenzo Lucca centravanti del Pisa che piace tanto all’Inter, al Milan e alla stessa Juventus. Il quotidiano inoltre sottolinea come vanno tenuti d’occhio i rapporti tra Fiorentina e Sassuolo, club nel quale militano attaccanti che piacciono come Berardi, Scamacca e Raspadori.