Niente Juventus-Roma: la lesione al flessore lo mette fuori causa

Problema muscolare a due settimane da Juventus-Roma: gli accertamenti evidenziano una lesione, salterà il big match alla ripresa

Non ci sarà alla ripresa del campionato quando è in calendario l’atteso big match tra Juventus e Roma. L’infortunio accusato da Smalling nel finale della partita contro Empoli lo mette fuori causa per la gara prevista tra due settimane. Il difensore inglese, infatti, è vittima di una lesione al flessore della coscia destra. Per lui si prevedono alcune settimane di stop anche se le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Mourinho sarà quindi costretto, salvo recuperi miracolosi, a rinunciare all’ex Manchester United nel big match contro la Juventus. I giallorossi sono al quarto posto in classifica con quattro punti di vantaggio sulla squadra di Allegri.