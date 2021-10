Il grande ex esalta il colpo del Milan: “Non me l’aspettavo”

Il Milan è partito alla grande in quest’inizio di stagione. Un ex rossonero esalta, in particolare, un acquisto effettuato dalla società

Il Milan prosegue il suo percorso di crescita e i risultati sul campo sono evidenti. I rossoneri, infatti, a suon di buone prestazioni e punti messi in cascina, si candidano come una delle principali pretendenti allo scudetto. I giovani danno risposte sempre più convincenti, in tutti i reparti: da Tomori e Calabria a Tonali e Rafael Leao, una crescita esponenziale che non può che far felici tifosi e addetti ai lavori. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

E anche in sede di calciomercato, nonostante gli addii a parametro zero pesantissimi e i margini di spesa non fossero di certo esaltanti, Paolo Maldini è riuscito a portare a termine un ottimo lavoro. La partenza di Gianluigi Donnarumma, infatti, è stata colmata dall’acquisto di Mike Maignan. Un portiere che oggi ha la stima di tutti e ha suscitato anche meraviglia in alcuni addetti ai lavori per le sue qualità.

Il Milan e la scelta di Maignan per il post Donnarumma: lo stupore di Crespo

Ne ha parlato anche Hernan Crespo ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex attaccante rossonero non ha fatto mancare i complimenti all’estremo difensore, oltre che a tutto il Milan per l’inizio di stagione: “Certo che il Milan può puntare a vincere il campionato – esordisce l’ex bomber -. Questa squadra ha interpreti di livello in tutti i reparti, a partire dal portiere”. Concentrandosi nello specifico sulle prestazioni dell’estremo difensore, sottolinea: “Non mi aspettavo che Mike Maignan fosse già così forte e pronto, è stato davvero una bellissima sorpresa“. Insomma, il portiere convince davvero tutti e non sta facendo rimpiangere anche uno dei migliori al mondo come Donnarumma. Il Milan se lo gode, in un momento decisamente positivo per tutto il gruppo.